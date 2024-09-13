«Нефтехимик» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» выиграл у магнитогорского «Металлурга» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Илья Пастухов, Жоэ-Кристоф Муиссу и Жан-Себастьян Ди отличились голами у нижнекамской команды. Шайбы челябинцев на счету Игоря Гераськина и Николая Майорова.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Нефтехимик» с 6 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Металлург» располагается на 10-й строчке — 2 очка.