«Нефтехимик» — «Металлург»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Нефтехимик» и «Металлург» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 20 января. Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске, начало — в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Магнитогорске игру также транслирует канал «ТВ-ИН».
С ключевыми событиями и результатом игры «Нефтехимик» — «Металлург» можно знакомиться в нашем матч-центре.
Команды встретятся в четвертый раз в сезоне. В трех матчах в сентябре 2024 года магнитогорцы одержали одну победу (1:0 Б дома), нижнекамцы — две (2:0 в гостях и 3:2 дома).
Обладатель Кубка Гагарина-2024 «Металлург» набрал 59 очков в 47 играх регулярного чемпионата КХЛ, «Нефтехимик» провел 46 игр и набрал 40 очков.
Матч «Нефтехимик» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|38
|10
|78
|2
|ЦСКА
|46
|27
|19
|61
|3
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|4
|Спартак
|45
|27
|18
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|45
|18
|27
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|48
|30
|18
|65
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|4
|Сал. Юлаев
|45
|29
|16
|60
|5
|Металлург Мг
|47
|28
|19
|59
|6
|Авангард
|45
|24
|21
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|46
|14
|32
|40
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|20.01
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 2 Б
|20.01
|17:00
|
Трактор – Витязь
|- : -
|20.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|20.01
|19:30
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|20.01
|19:30
|
Торпедо – Спартак
|- : -