Шайба Вовченко принесла «Металлургу» победу над «Нефтехимиком» в овертайме

«Металлург» на выезде обыграл «Нефтехимик» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 3:2

За магнитогорскую команду шайбы забросили Егор Коробкин, Данила Юров и решивший исход матча в овертайме Даниил Вовченко.

Авторами голов хозяев стали Евгений Митякин и Никита Хоружев.

«Металлург» набрал 61 очко за 48 матчей и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет 10-м с 41 баллом в 47 встречах.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Митякин — 12 (Барбер, Белозеров), 0:32 — 1:0. Коробкин — 7 (Моисеев, Орехов), 11:50 — 1:1. Хоружев — 8 (Селезнев, Лещенко), 28:42 — 2:1. Юров — 10 (Вовченко, Петунин), 41:26 — 2:2. Вовченко — 10 (Юров), 60:39 — 2:3.

Вратари: Долганов — Набоков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (13+13+1+0) — 33 (6+7+17+3).

Судьи: Беляев, Степучев.

20 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2245 зрителей