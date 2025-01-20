Шайба Вовченко принесла «Металлургу» победу над «Нефтехимиком» в овертайме
«Металлург» на выезде обыграл «Нефтехимик» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 3:2
За магнитогорскую команду шайбы забросили Егор Коробкин, Данила Юров и решивший исход матча в овертайме Даниил Вовченко.
Авторами голов хозяев стали Евгений Митякин и Никита Хоружев.
«Металлург» набрал 61 очко за 48 матчей и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет 10-м с 41 баллом в 47 встречах.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Митякин — 12 (Барбер, Белозеров), 0:32 — 1:0. Коробкин — 7 (Моисеев, Орехов), 11:50 — 1:1. Хоружев — 8 (Селезнев, Лещенко), 28:42 — 2:1. Юров — 10 (Вовченко, Петунин), 41:26 — 2:2. Вовченко — 10 (Юров), 60:39 — 2:3.
Вратари: Долганов — Набоков.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 27 (13+13+1+0) — 33 (6+7+17+3).
Судьи: Беляев, Степучев.
20 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2245 зрителей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|38
|10
|78
|2
|ЦСКА
|46
|27
|19
|61
|3
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|4
|Динамо М
|46
|28
|18
|59
|5
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|46
|21
|25
|50
|9
|Куньлунь РС
|46
|20
|26
|44
|10
|Витязь
|46
|18
|28
|41
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|49
|31
|18
|67
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Сал. Юлаев
|46
|30
|16
|62
|4
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|5
|Автомобилист
|46
|27
|19
|60
|6
|Авангард
|46
|24
|22
|51
|7
|Адмирал
|47
|20
|27
|48
|8
|Сибирь
|46
|19
|27
|45
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|47
|14
|33
|41
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|20.01
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 2 Б
|20.01
|17:00
|
Трактор – Витязь
|4 : 3
|20.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|4 : 0
|20.01
|19:30
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|20.01
|19:30
|
Торпедо – Спартак
|3 : 2 Б