«Нефтехимик» на последней минуте основного времени вырвал победу у «Металлурга»
«Нефтехимик» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе победителей шайбы забросили Илья Пастухов, Жоэ-Кристоф Муиссу и Жан-Себастьян Ди. У «сталеваров» отличились Игорь Гераськин и Николай Майоров.
«Нефтехимик» набрал шесть очков и переместился на второе место в таблице Восточной конференции. «Металлург» располагается на десятой строчке, имея в активе два балла.
В следующем матче «Нефтехимик» примет «Локомотив», а «Металлург» сыграет в гостях с «Ак Барсом». Обе встречи пройдут 14 сентября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Гераськин — 2 (Маклюков, Пресс), 4:12 — 0:1. Майоров — 1 (Пресс, Козлов), 14:58 — 0:2. Пастухов — 1 (Профака), 26:00 — 1:2. Муиссу — 1 (Точилкин, Сериков), 29:30 — 2:2. Ди — 2 (Митякин, Хлыстов), 59:37 — 3:2.
Вратари: Загидулин — Набоков.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 23 (7+5+11) — 30 (5+14+11).
Судьи: Беляев, Спирин.
12 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 4164 зрителя
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Нефтехимик
|4
|3
|1
|6
|3
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|4
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|5
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|6
|Амур
|4
|2
|2
|4
|7
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|10
|Металлург Мг
|4
|1
|3
|2
|11
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|12
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|4
|4
|0
|8
|2
|Спартак
|4
|3
|1
|7
|3
|ЦСКА
|4
|2
|2
|5
|4
|Торпедо
|4
|2
|2
|5
|5
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|6
|Северсталь
|4
|2
|2
|4
|7
|Витязь
|4
|2
|2
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|12.09
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|3 : 2
|12.09
|19:00
|
Северсталь – Сибирь
|2 : 5
|12.09
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|4 : 2
|12.09
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 4 ОТ
|12.09
|19:30
|
СКА – Трактор
|0 : 3
|12.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|2 : 6