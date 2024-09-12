«Нефтехимик» на последней минуте основного времени вырвал победу у «Металлурга»

«Нефтехимик» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Илья Пастухов, Жоэ-Кристоф Муиссу и Жан-Себастьян Ди. У «сталеваров» отличились Игорь Гераськин и Николай Майоров.

«Нефтехимик» набрал шесть очков и переместился на второе место в таблице Восточной конференции. «Металлург» располагается на десятой строчке, имея в активе два балла.

В следующем матче «Нефтехимик» примет «Локомотив», а «Металлург» сыграет в гостях с «Ак Барсом». Обе встречи пройдут 14 сентября.



КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Гераськин — 2 (Маклюков, Пресс), 4:12 — 0:1. Майоров — 1 (Пресс, Козлов), 14:58 — 0:2. Пастухов — 1 (Профака), 26:00 — 1:2. Муиссу — 1 (Точилкин, Сериков), 29:30 — 2:2. Ди — 2 (Митякин, Хлыстов), 59:37 — 3:2.

Вратари: Загидулин — Набоков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (7+5+11) — 30 (5+14+11).

Судьи: Беляев, Спирин.

12 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 4164 зрителя