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Сегодня, 21:29

«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Металлург» со счетом 4:3 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Голами в составе команды из Нижнекамска отметились Андрей Белозеров, оформивший дубль, и Павел Порядин. В овертайме за клуб забил Кирилл Воробьев.

В составе магнитогорской команды шайбы забросили Николай Голдобин (дубль) и Григорий Дронов.

«Нефтехимик» занимает восьмое место на «Востоке» (70 очков), «Металлург» — шестой (80).

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Белозеров — 15 (Кизимов), 4:52 — 1:0. Дронов — 8 (Маклюков, Карри), 7:56 — 1:1. Голдобин — 18 (Майе, Лайпсик), 13:37 — 1:2. Голдобин — 19 (Лайпсик), 29:09 — 1:3. Белозеров — 16 (бол., Хохлов, Чивилев), 41:25 — 2:3. Порядин — 21 (бол.), 51:30 — 3:3. Воробьев — 4 (бол., Порядин, Митякин), 60:08 — 4:3.

Вратари: Тихомиров — Паскуале.

Штраф: 19 — 21.

Броски: 42 (13+9+19+1) — 37 (13+19+5+0).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

22 февраля. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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Сибирь – Барыс
 4 : 2
22.02 16:30
Авангард – Локомотив
 4 : 3 ОТ
22.02 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
 1 : 3
22.02 19:00
Нефтехимик – Металлург
 4 : 3 ОТ
22.02 19:00
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22.02 19:30
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