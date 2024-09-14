«Нефтехимик» сыграет с «Локомотивом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 14 сентября. Игра пройдет на «Нефтехим Арене». Стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Нефтехимик» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ» и сайт КХЛ, трансляция начнется за 15 минут до игры. Также следить за встречей можно на онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

«Нефтехимик» одержал три победы в четырех встречах регулярного чемпионата КХЛ, а «Локомотив» — четыре победы.

В сезоне-2023/2024 команда из Нижнекамска не попала в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции, а ярославский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» (0-4 в серии).

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