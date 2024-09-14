«Нефтехимик» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Нефтехимик» сыграет с «Локомотивом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 14 сентября. Игра пройдет на «Нефтехим Арене». Стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события матча «Нефтехимик» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ» и сайт КХЛ, трансляция начнется за 15 минут до игры. Также следить за встречей можно на онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.
«Нефтехимик» одержал три победы в четырех встречах регулярного чемпионата КХЛ, а «Локомотив» — четыре победы.
В сезоне-2023/2024 команда из Нижнекамска не попала в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции, а ярославский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» (0-4 в серии).
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Нефтехимик
|4
|3
|1
|6
|3
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|4
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|5
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|6
|Лада
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|10
|Металлург Мг
|4
|1
|3
|2
|11
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|4
|4
|0
|8
|2
|Спартак
|4
|3
|1
|7
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|5
|5
|Торпедо
|4
|2
|2
|5
|6
|Северсталь
|4
|2
|2
|4
|7
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|14.09
|14:30
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|14.09
|17:00
|
Сочи – Трактор
|- : -
|14.09
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|14.09
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|14.09
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -