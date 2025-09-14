«Нефтехимик» победил «Локомотив» в овертайме
«Нефтехимик» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ обыграл «Локомотив» (5:4 ОТ). Победной в овертайме стала шайба нападающего Дамира Жафярова.
Форвард гостей Александр Радулов набрал 3 (2+1) очка.
Для нижнекамцев это вторая победа подряд, ярославцы потерпели второе поражение подряд.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Радулов — 2 (Сергеев), 0:31 — 0:1. Сурин — 3 (Иванов), 3:01 — 0:2. Белозеров — 2 (бол., Дергачев, Федотов), 8:20 — 1:2. Шалунов — 2 (бол., Березкин, Радулов), 23:28 — 1:3. Ди — 1 (бол., Юртайкин, Барулин), 29:42 — 2:3. Митякин — 2 (Капустин, Шафигуллин), 30:59 — 3:3. Радулов — 3 (Сурин, Иванов), 31:12 — 3:4. Юртайкин — 1 (бол., Барулин, Митякин), 53:36 — 4:4. Жафяров — 2 (бол., Белозеров, Федотов), 61:33 — 5:4.
Вратари: Озолин (Долганов, 31:12) — Мельничук (Исаев, 30:59).
Штраф: 6 — 14.
Броски: 26 (6+8+9+3) — 33 (10+12+11+0).
Судьи: Акузовский, Мочалов.
14 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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|18
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|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3