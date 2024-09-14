«Нефтехимик» победил «Локомотив» и возглавил таблицу Восточной конференции
«Нефтехимик» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.
Единственную шайбу в этой встрече забросил Никита Хоружев.
«Нефтехимик» набрал восемь очков и возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» с таким же количеством баллов идет на второй строчке Запада.
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Сибирью», а «Локомотив» примет «Ладу». Обе встречи пройдут 17 сентября.
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Хоружев — 1 (Жукенов, Брюквин), 10:44 — 1:0.
Вратари: Долганов — Мельничук (58:23).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 19 (5+11+3) — 46 (16+16+14).
Судьи: Ромасько, Спирин.
14 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3540 зрителей.
Источник: Таблица КХЛ
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|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|4
|2
|2
|4
|8
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|11
|Металлург Мг
|5
|1
|4
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|Северсталь
|5
|3
|2
|6
|5
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|6
|Торпедо
|5
|2
|3
|5
|7
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|3
|1
|2
|2
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19.09
|14.09
|14:30
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|6 : 1
|14.09
|17:00
|
Сочи – Трактор
|1 : 4
|14.09
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|4 : 2
|14.09
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|4 : 2
|14.09
|17:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|2 : 0
|14.09
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|1 : 0
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