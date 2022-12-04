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Сегодня, 19:56

«Локомотив» обыграл «Нефтехимик» на выезде

Мария Гусева
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«Локомотив» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе победителей забитыми голами отметились Рушан Рафиков, Георгий Иванов и Максим Шалунов, сделавший дубль.

За клуб из Нижнекамска единственную шайбу забросил Энтони Камара.

«Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Нефтехимик» располагается на 11-й строчке на Востоке.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Рафиков — 5 (Никулин), 17:02 — 0:1. Шалунов — 13 (Березкин), 20:40 — 0:2. Иванов — 7 (Осипов, Никулин), 21:22 — 0:3. Шалунов — 14 (Березкин, Чехович), 55:35 — 0:4. Камара — 10 (бол., Белозеров, Чивилев), 57:59 — 1:4.

Вратари: Судницин (Тихомиров, 21:22) — Бочаров.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 31 (9+12+10) — 26 (12+9+5).

Судьи: Гофман, Шувалов.

4 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3255 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нефтехимик
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