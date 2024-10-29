«Нефтехимик» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» на выезде обыграла «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

«Лада» набрала 19 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 21 очком — на 6-й строчке.