«Нефтехимик» — «Лада»: видеообзор матча

«Нефтехимик» на домашнем льду победил «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале FONBET Чемпионата КХЛ.

«Нефтехимик» (13 очков) прервал серию из шести поражений подряд и поднялся на четвертое место в Восточной конференции. «Лада» (8) идет десятой на «Востоке».