«Нефтехимик» и «Лада» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 2 октября

«Нефтехимик» и «Лада» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 2 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 октября, 19:00. Нефтехим-Арена Нефтехимик Лада

Следить за ключевыми событиями встречи «Нефтехимик» — «Лада» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию игры в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Команда из Нижнекамска набрала 14 очков в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26 и занимает второе место в Восточной конференции.

Команда из Тольятти с 3 очками идет на 11-й строчке Запада. На старте сезона «автозаводцы» победили «Автомобилист» со счетом 4:3, после чего у них началась девятиматчевая серия поражений.

