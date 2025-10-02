«Нефтехимик» — «Лада»: трансляция матча КХЛ онлайн
«Нефтехимик» и «Лада» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 2 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Нефтехимик» — «Лада» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию игры в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.
Команда из Нижнекамска набрала 14 очков в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26 и занимает второе место в Восточной конференции.
Команда из Тольятти с 3 очками идет на 11-й строчке Запада. На старте сезона «автозаводцы» победили «Автомобилист» со счетом 4:3, после чего у них началась девятиматчевая серия поражений.
Матч «Нефтехимик» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
Динамо М – Трактор
|- : -