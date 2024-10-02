«Нефтехимик» встретится с «Ладой» в матче КХЛ

«Нефтехимик» примет «Ладу» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 2 октября. Встреча состоится на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Нефтехимик» — «Лада» будут показывать канал «КХЛ» и сайт лиги. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (контент сервиса доступен по платной подписке).

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Лада» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате «Нефтехимик» провел 11 матчей и набрал 11 очков. У «Лады» — 10 игр и 7 очков.