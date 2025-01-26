«Нефтехимик» — «Лада»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Нефтехимик» сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ 26 января
«Нефтехимик» встретится с «Ладой» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 26 января. Матч пройдет на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске. Начало — в 17.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями встречи «Нефтехимик» — «Лада» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2024/2025 стартовал 3 сентября 2024-го и завершится 23 марта 2025-го. Плей-офф состоится с 26 марта по 25 мая.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
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|Локомотив
|50
|38
|12
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|2
|Динамо М
|48
|30
|18
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|3
|Спартак
|47
|28
|19
|62
|4
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|5
|Северсталь
|48
|30
|18
|61
|6
|СКА
|48
|27
|21
|59
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|48
|22
|26
|52
|9
|Куньлунь РС
|48
|21
|27
|46
|10
|Витязь
|48
|19
|29
|43
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|51
|32
|19
|69
|2
|Автомобилист
|48
|29
|19
|64
|3
|Сал. Юлаев
|48
|31
|17
|64
|4
|Ак Барс
|47
|30
|17
|62
|5
|Металлург Мг
|49
|29
|20
|62
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|49
|21
|28
|51
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|49
|9
|Лада
|46
|18
|28
|42
|10
|Нефтехимик
|48
|14
|34
|41
|11
|Амур
|49
|12
|37
|29
|12
|Барыс
|49
|10
|39
|26
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31.01
|26.01
|15:00
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|26.01
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|26.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
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