4 января «Нефтехимик» на своем льду в городе Нижнекамск примет тольяттинскую «Ладу» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории спортивного комплекса «Нефтехим Арена» начнется в 17.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Нефтехимик» — «Лада» бесплатно покажут на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 17.25 мск. Игру также можно будет увидеть по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск, на платном канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ.

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«Нефтехимик» тренера Олега Леонтьева располагается на десятой строчке с 43 баллами в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» под руководством Олега Браташа набрала 57 очков, занимая четвертое место на Востоке.

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