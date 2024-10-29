«Лада» выиграла у «Нефтехимика»
«Лада» на выезде обыграла «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.
У гостей шайбы забросили Иван Романов, Магомед Шараканов и Рафаэль Бикмуллин.
«Лада» набрала 19 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 21 очком — на 6-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Романов — 3 (Семин), 0:17 — 0:1. Шараканов — 2 (Попугаев, Неколенко), 26:03 — 0:2. Бикмуллин — 2 (Джозефс, Шараканов), 29:46 — 0:3.
Вратари: Долганов — Подъяпольский.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 43 (14+12+17) — 23 (7+11+5).
Судьи: Белов, Оскирко.
29 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|21
|17
|4
|36
|2
|СКА
|21
|15
|6
|31
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Северсталь
|19
|12
|7
|24
|6
|Торпедо
|20
|10
|10
|23
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|19
|10
|9
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
|20
|10
|Куньлунь РС
|21
|7
|14
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|21
|15
|6
|32
|2
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|3
|Ак Барс
|17
|11
|6
|22
|4
|Сал. Юлаев
|17
|11
|6
|22
|5
|Металлург Мг
|21
|10
|11
|21
|6
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|7
|Сибирь
|19
|9
|10
|19
|8
|Адмирал
|20
|8
|12
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|20
|5
|15
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
|29.10
|17:00
|
Барыс – Куньлунь РС
|0 : 2
|29.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|2 : 1
|29.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|5 : 2
|29.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|0 : 3
|29.10
|19:30
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|29.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -
|29.10
|19:30
|
Динамо М – Амур
|- : -
|29.10
|19:30
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
Новости