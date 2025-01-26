«Нефтехимик» победил «Ладу» и прервал 6-матчевую серию поражений
«Нефтехимик» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ победил «Ладу» (4:2).
Нижнекамцы прервали 6-матчевую серию поражений и обошли тольяттинцев в турнирной таблице Восточной конференции: «Нефтехимик» (43 очка) поднялся на девятую строчку, «Лада» (42) опустилась на десятое место.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Хоружев — 9 (бол., Лещенко), 4:55 — 1:0. Шараканов — 6 (Алтыбармакян), 8:39 — 1:1. Барбер — 7 (Сериков), 20:41 — 2:1. А. Волков — 6 (бол., Кугрышев, Шараканов), 46:56 — 2:2. Капустин — 2 (Митякин), 53:12 — 3:2. Митякин — 13 (бол., Белозеров, Пастухов), 55:54 — 4:2.
Вратари: Долганов — Трушков.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 33 (8+18+7) — 26 (8+5+13).
Судьи: Гамалей, Светилов.
26 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2981 зритель
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|50
|38
|12
|78
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|63
|3
|Спартак
|47
|28
|19
|62
|4
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|5
|Северсталь
|48
|30
|18
|61
|6
|СКА
|48
|27
|21
|59
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|48
|22
|26
|52
|9
|Куньлунь РС
|48
|21
|27
|46
|10
|Витязь
|48
|19
|29
|43
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|51
|32
|19
|69
|2
|Автомобилист
|48
|29
|19
|64
|3
|Сал. Юлаев
|48
|31
|17
|64
|4
|Ак Барс
|47
|30
|17
|62
|5
|Металлург Мг
|49
|29
|20
|62
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|49
|21
|28
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|49
|15
|34
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|49
|12
|37
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|26.01
|15:00
|
Барыс – Сибирь
|4 : 3 ОТ
|26.01
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|26.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|4 : 2