«Лада» обыграла «Нефтехимик» и прервала девятиматчевую серию поражений

«Лада» на выезде победила «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

Голы гостей забили Данил Башкиров, Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян и Райли Савчук. У хозяев единственную шайбу забросил Евгений Митякин.

«Лада» прервала девятиматчевую серию поражений. Тольяттинская команда с 5 очками занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 14 баллами идет третьим на «Востоке». Клуб из Нижнекамска потерпел первое поражение за последние пять игр.