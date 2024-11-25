«Нефтехимик» — «Куньлунь»: видеообзор матча

«Куньлунь» на выезде победил «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

«Куньлунь» (27 очков) одержал четвертую победу подряд, но остается на предпоследнем, 10-м месте в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (30) идет седьмым на «Востоке».