«Нефтехимик» — «Куньлунь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Нефтехимик» — «Куньлунь» проведут матч регулярном чемпионате КХЛ 25 ноября
Матч «Нефтехимик» — «Куньлунь» пройдет в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 25 ноября. Встреча на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске начнется в 19.00 по московскому времени.
Игру «Нефтехимик» — «Куньлунь» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч можно смотреть на официальном сайте КХЛ.
Ключевые события и результат игры «Нефтехимик» — «Куньлунь» изучайте в нашем матч-центре.
В чемпионате КХЛ-2024/25 «Нефтехимик» провел 31 матч и набрал 30 очков, у Куньлуня» — 30 игр и 25 очков.
В субботу нижнекамцы на своей арене победили «Салават Юлаев» (4:2). «Ред Стар» в предыдущем матче регулярки обыграл «Трактор» (4:1) и продлил победную серию до трех встреч.
Матч «Нефтехимик» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|Динамо М
|29
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|30
|18
|12
|39
|5
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|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|28
|17
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|Динамо Мн
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|15
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|30
|14
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|33
|9
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|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|30
|11
|19
|25
|11
|Сочи
|27
|10
|17
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
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|27
|17
|10
|36
|4
|Ак Барс
|27
|17
|10
|35
|5
|Металлург Мг
|31
|16
|15
|33
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|31
|11
|20
|30
|8
|Авангард
|28
|12
|16
|26
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|27
|10
|17
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
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|25.11
|19:00
|
Нефтехимик – Куньлунь РС
|- : -
|25.11
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|- : -
|25.11
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
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|
Сочи – Лада
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|
Спартак – Торпедо
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