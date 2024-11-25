Матч «Нефтехимик» — «Куньлунь» пройдет в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 25 ноября. Встреча на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске начнется в 19.00 по московскому времени.

Игру «Нефтехимик» — «Куньлунь» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч можно смотреть на официальном сайте КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Нефтехимик» — «Куньлунь» изучайте в нашем матч-центре.

В чемпионате КХЛ-2024/25 «Нефтехимик» провел 31 матч и набрал 30 очков, у Куньлуня» — 30 игр и 25 очков.

В субботу нижнекамцы на своей арене победили «Салават Юлаев» (4:2). «Ред Стар» в предыдущем матче регулярки обыграл «Трактор» (4:1) и продлил победную серию до трех встреч.

Матч «Нефтехимик» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс