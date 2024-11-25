«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик» и одержал четвертую победу подряд
«Куньлунь» на выезде победил «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.
Победу гостям принесли шайбы Рурка Шартье, Спенсера Фу и Адама Кленденинга. Единственную шайбу хозяев забросил Никита Хоружев.
«Куньлунь» (27 очков) одержал четвертую победу подряд, но остается на предпоследнем, 10-м месте в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (30) идет седьмым на «Востоке».
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Голы: Шартье — 7 (Паутов, Хальбгевакс), 2:24 — 0:1. Хоружев — 5 (Селезнев), 10:19 — 1:1. С. Фу — 7 (Кэмпбелл), 26:56 — 1:2. Кленденинг — 3 (бол., Юрчо, Граовац), 32:42 — 1:3.
Вратари: Загидулин (56:18) — Смит.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (6+9+21) — 34 (18+8+8).
Судьи: Прокуратов, Шувалов.
25 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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Нефтехимик – Куньлунь РС
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