«Куньлунь» по буллитам переиграл «Нефтехимик»
«Куньлунь» на выезде победил «Нефтехимик» по буллитам в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
Победный буллит реализовал Люк Локхарт.
«Куньлунь» с 19 очками занимает 10-е место на «Западе». «Нефтехимик» с 23 очками — на 9-м месте «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Попов — 2 (Шерстобитов, Бикмуллин), 32:19 — 1:0. Белозеров — 8 (бол., Дергачев, Н. Якупов), 33:57 — 2:0. Челиос — 3 (Вонг, Локхарт), 39:55 — 2:1. Меркли — 2, 45:34 — 2:2. Локхарт — 3, 47:35 — 2:3. Дергачев — 5 (Сетдиков, Клок), 59:57 — 3:3.
Победный буллит: Локхарт.
Вратари: Долганов (57:41 — 59:57Николаев, 65:00) — Джурасик.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 52 (12+14+23+3) — 31 (9+8+10+4).
Судьи: Гашилов, Шувалов.
27 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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