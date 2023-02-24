Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:19

7:0! «Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» и обеспечил себе место в плей-офф

«Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» и обеспечил себе место в плей-офф
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хокккеисты «Нефтехимика».
Фото ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» победил «Куньлунь» на своем льду со счетом 7:0 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Ансель Галимов, Павел Порядин, Рафаэль Бикмуллин, Владислав Леонтьев, Егор Попов, Вячеслав Лещенко и Андрей Белозеров.

«Нефтехимик» набрал 72 очка и обеспечил себе восьмое место на Востоке, попав в плей-офф. «Трактор» имеет математические шансы догнать команду из Нижнекамска, но по дополнительным показателям все равно останется на 9-м месте.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» победил «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

Определились все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
24.02 12:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 1 : 3
24.02 13:00
Авангард – Торпедо
 4 : 3 ОТ
24.02 15:00
Автомобилист – Трактор
 1 : 5
24.02 16:30
Барыс – Локомотив
 3 : 5
24.02 17:00
Нефтехимик – Куньлунь
 7 : 0
24.02 17:00
Сочи – Северсталь
 4 : 3
24.02 17:30
Ак Барс – Металлург
 - : -
24.02 18:00
ЦСКА – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости