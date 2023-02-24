7:0! «Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» и обеспечил себе место в плей-офф

«Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» и обеспечил себе место в плей-офф

«Нефтехимик» победил «Куньлунь» на своем льду со счетом 7:0 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Ансель Галимов, Павел Порядин, Рафаэль Бикмуллин, Владислав Леонтьев, Егор Попов, Вячеслав Лещенко и Андрей Белозеров.

«Нефтехимик» набрал 72 очка и обеспечил себе восьмое место на Востоке, попав в плей-офф. «Трактор» имеет математические шансы догнать команду из Нижнекамска, но по дополнительным показателям все равно останется на 9-м месте.