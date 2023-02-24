7:0! «Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» и обеспечил себе место в плей-офф
«Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» и обеспечил себе место в плей-офф
«Нефтехимик» победил «Куньлунь» на своем льду со счетом 7:0 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Ансель Галимов, Павел Порядин, Рафаэль Бикмуллин, Владислав Леонтьев, Егор Попов, Вячеслав Лещенко и Андрей Белозеров.
«Нефтехимик» набрал 72 очка и обеспечил себе восьмое место на Востоке, попав в плей-офф. «Трактор» имеет математические шансы догнать команду из Нижнекамска, но по дополнительным показателям все равно останется на 9-м месте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
|24.02
|12:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|1 : 3
|24.02
|13:00
|
Авангард – Торпедо
|4 : 3 ОТ
|24.02
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|1 : 5
|24.02
|16:30
|
Барыс – Локомотив
|3 : 5
|24.02
|17:00
|
Нефтехимик – Куньлунь
|7 : 0
|24.02
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|4 : 3
|24.02
|17:30
|
Ак Барс – Металлург
|- : -
|24.02
|18:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -
Новости