«Нефтехимик» победил «Ижсталь» в товарищеском матче

«Нефтехимик» в товарищеском матче обыграл «Ижсталь», выступающую в ВХЛ, со счетом 5:2.

У «Нефтехимика» шайбы забросили Евгений Митякин, Кирилл Капустин, Артем Кудашов, Булат Шафигуллин и Данила Квартальнов. У «Ижстали» отметились Кондрат Решетников и Денис Дюрагин.

Сезон-2025/26 FONBET Чемпионата КХЛ «Нефтехимик» начнет матчем с «Свеврсталью» 7 сентября.