«Нефтехимик» играет в золотых шлемах в честь 1000-го матча клуба в КХЛ

Игроки «Нефтехимика» вышли на домашний матч FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» в шлемах золотого цвета.

Это связано с тем, что нижнекамский клуб проводит 1000-ю игру в рамках лиги. После 2-го периода счет в матче 2:1.

КХЛ была основана в 2008 году. Текущий сезона стал для турнира 17-м по счету. «Нефтехимик» выступает в лиге с момента ее основания.