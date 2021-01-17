«Нефтехимик» победил рижское «Динамо», Порядин сделал дубль

«Нефтехимик» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Нижнекамска вела после первого периода со счетом 3:0, но чуть не растеряла все преимущество. Итоговый счет — 3:2 в пользу «Нефтехимика».

Дубль в этой встрече оформил нападающий хозяев Павел Порядин.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Голы: Шафигуллин — 5 (Галузин, Бикмуллин), 8:40 — 1:0. Порядин — 10 (Юханссон, Макмиллан), 13:03 — 2:0. Порядин — 11 (Юханссон, Макмиллан), 15:39 — 3:0. Джериньш — 1 (Ларионов), 24:45 — 3:1. Столяров — 2 (Скарлетт, Ошениекс), 51:28 — 3:2.

Вратари: Иванников — Налимов (57:30).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 21 (11+6+4) — 28 (6+8+14).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

17 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 1219 зрителей.