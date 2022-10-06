«Нефтехимик» прервал серию московского «Динамо» из шести побед подряд
«Нефтехимик» дома обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
В основное время у хозяев забросили Руслан Петрищев и Вячеслав Лещенко, у гостей отличились Эрик О`Делл и Илья Каблуков.
В серии буллитов «Нефтехимик» одержал победу со счетом 3:1. Автором победного буллита стал Михаил Назаров.
«Нефтехимик» прервал серию «Динамо» из шести побед подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 11 очками в 15 матчах. Бело-голубые идут на второй строчке Западной конференции с 23 очками в 15 играх.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Петрищев — 1 (Лещенко, Шафигуллин), 5:04 — 1:0. О`Делл — 9 (Рашевский), 12:03 — 1:1. Каблуков — 1 (Арт.А. Волков, Джиошвили), 27:31 — 1:2. Лещенко — 5 (Е.А. Попов, Шафигуллин), 35:50 — 2:2.
Победный буллит: Назаров.
Вратари: Гарипов — Коновалов (63:27 — 63:36, 64:17).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 26 (11+10+4+1) — 42 (15+12+10+5).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
6 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2438 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -