«Нефтехимик» — «Динамо» Минск: трансляция матча КХЛ онлайн

«Нефтехимик» и минское «Динамо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 11 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Динамо» Минск можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Белоруссии транслировать матч будет телеканал «Беларусь 5».

Команда из Нижнекамска не набрала ни одного очка в 2 матчах на старте сезона, из Минска — провела 1 игру и набрала 2 очка.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26 проходит с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Нефтехимик» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс