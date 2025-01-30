Минское «Динамо» выиграло у «Нефтехимика»
Минское «Динамо» на выезде победило «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионате КХЛ — 5:1.
У гостей шайбы забросили Вадим Мороз (дубль), Вадим Шипачев, Даниил Липский и Крис Тирни. У хозяев отметился Григорий Селезнев.
«Динамо» прервало серию из трех поражений. Минчане с 58 очками занимают 7-е место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 43 очками — на 9-й строчке таблицы «Востока».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)
Голы: Липский — 3 (Уэлле), 21:38 — 0:1. Тирни — 6 (мен.), 32:51 — 0:2. Шипачев — 7 (Уэлле, Гросс), 35:30 — 0:3. Мороз — 15 (Горбунов, Мелош), 49:05 — 0:4. Мороз — 16, 51:46 — 0:5. Селезнев — 9 (Ураков, Юзленко), 55:48 — 1:5.
Вратари: Долганов — Демченко.
Штраф: 7 — 15.
Броски: 21 (6+7+8) — 24 (8+9+7).
Судьи: Шувалов, Юдаков.
30 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3054 зрителя.
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|15
|36
|43
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|50
|12
|38
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|11
|39
|28
|30.01
|19:00
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Нефтехимик – Динамо Мн
|1 : 5
|30.01
|19:00
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Витязь – Трактор
|0 : 2
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|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
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|19:30
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Спартак – СКА
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