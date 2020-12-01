Минское «Динамо» забросило 5 шайб «Нефтехимику»

«Динамо» из Минска победило «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ — 5:1. Форвард белорусов Егор Шарангович сделал дубль и голевую передачу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Голы: Шарангович — 16 (Фальковский, Мерфи), 1:18 — 0:1. Принс — 9 (бол., Козун, Менелл), 14:55 — 0:2. Шарангович — 17 (бол., Менелл, Спунер), 15:53 — 0:3. Принс — 10 (Демков, Фурх), 38:04 — 0:4. Костицын — 2 (бол., Гудачек), 47:50 — 1:4. Мартынов — 3 (Шарангович, Сушко), 51:22 — 1:5.

Вратари: Иванников (Барулин, 15:53) — Фурх.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 32 (12+6+14) — 32 (14+10+8).

Судьи: Морозов, Щенев.

1 декабря. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 822 зрителя.