«Нефтехимик» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» на своем льду обыграл ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

«Нефтехимик» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА с 26 очками — на восьмой строчке «Запада».