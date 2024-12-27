«Нефтехимик» примет ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 27 декабря. Игра будет проходить в ледовом дворце «Нефтехим Арена» в Нижнекамске, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». С ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — ЦСКА можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Предыдущая встреча команд прошла в Москве 22 декабря и завершилась победой армейцев со счетом 7:4.

«Нефтехимик» набрал 36 очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, ЦСКА провел 37 игр и набрал 53 очка. 24 декабря нижнекамцы уступили «Северстали» (1:4), а москвичи 25 декабря одержали девятую победу подряд, обыграв СКА на своей арене (6:5).

Матч «Нефтехимик» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.