ЦСКА нанес «Нефтехимику» четвертое поражение подряд
ЦСКА в серии буллитов победил «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
В основное время на гол форварда армейцев Максима Соркина заброшенной шайбой ответил нападающий нижнекамской команды Евгений Митякин. Победный буллит реализовал Денис Гурьянов.
ЦСКА выиграл 10-й матч подряд. Московский клуб набрал 55 очков в 38 играх и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Нефтехимика» четвертое поражение подряд. Клуб из Нижнекамска с 37 очками после 39 матчей идет восьмым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Соркин — 18 (бол., Нестеров, Абрамов), 26:47 — 0:1. Митякин — 11 (бол., Ди, Белозеров), 52:30 — 1:1.
Победный буллит: Гурьянов.
Вратари: Долганов — Гамзин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 40 (12+10+16+2) — 27 (8+13+5+1).
Судьи: Гашилов, Кочетов.
27 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3815 зрителей
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