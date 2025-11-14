«Нефтехимик» на своем льду победил ЦСКА

«Нефтехимик» на своем льду обыграл ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У нижнекамского клуба по 2 очка набрали Герман Точилкин (1+1) и Булат Шафигуллин (0+2), также по шайбе забросили Лука Профака и Никита Хлыстов. У армейцев по голу на счету Даниэля Спронга и Виталия Абрамова.

«Нефтехимик» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА с 26 очками — на восьмой строчке «Запада».