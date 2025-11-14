Хоккей
14 ноября, 21:18

«Нефтехимик» на своем льду победил ЦСКА

Сергей Ярошенко
«Нефтехимик» обыграл ЦСКА (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ 14 ноября.
Фото ХК ЦСКА

«Нефтехимик» на своем льду обыграл ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У нижнекамского клуба по 2 очка набрали Герман Точилкин (1+1) и Булат Шафигуллин (0+2), также по шайбе забросили Лука Профака и Никита Хлыстов. У армейцев по голу на счету Даниэля Спронга и Виталия Абрамова.

«Нефтехимик» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА с 26 очками — на восьмой строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск)
Нефтехимик
ЦСКА
  • Petr Bitkin

    Пердак ваще гамно :) третьесортное :)

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Бегают, бегают в коробке... Я тоже так умею :)

    15.11.2025

  • Павел Леонидович

    никитин опять за свое...

    15.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    долбоеб?

    14.11.2025

  • rotkiv

    Ха-ха, нефтехимику респект а лузеры из цска, позорящие славное прошлое клуба, продолжайте в дом же духе, вам не поможет ни кто, пока не разгонят 2/3 этих лузеров

    14.11.2025

  • Антинато Факуса

    Не доработали Армейцы, снова третий период (хотя с учётом уровня соперника и остальное время не очень). Ну, хоть в обороне меньше лажи стало немного последние матчи, в атаке только чуть лучше - соответственно в атаке нужно много-много прибавлять (сомневаюсь, при Никитине), в обороне немного подтянуть (при Никитине обязательно). Будем надеяться на лучшее!

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Скринька .. не нес бы своей дилетантской ахинейки, сошел бы просто за недалекого в хоккее, а так дундук .. дундуком.

    14.11.2025

  • MegaSmalex

    :person_facepalming_tone1:

    14.11.2025

  • MegaSmalex

    Великолепно.

    14.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Вся страна болела за провинцию Нижнекамск и Череповец! Молодцы! Обыграли московских наглых денежных мешков ЦСКА и Спартак!

    14.11.2025

  • AK-09

    Какого Гамзина??? Его расстреливают,в упор, с 2-х метров. Не надо придумывать.

    14.11.2025

  • ну я

    Всем в очередной раз хочу сказать: команда заметно прибавляет. Скоро сами будете кричать: какой замечательный тренер. Скриньте!

    14.11.2025

  • wishesid

    У Никитина с хорошими то игроками игра унылая была, а с этим составом и подавно.Смотреть на это трезвыми глазами невозможно

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Импотенция этого в ЦСКА в нападение явление хроническое и "лечению" не подлежит. Стыдно смотреть, что такая никакая командешка носит название великого ЦСКА.

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Такая якобы "игра" ЦСКА может якобы "радовать" только очень далёкого от понимания хоть чего-то в хоккее.

    14.11.2025

  • AK-09

    Что было у Провольнева в голове,когда он отдавал пас? В обороне беда (кроме Гамзина),в атаке полная импотенция (кроме Спронга)...Безнадега.

    14.11.2025

  • Братчанин

    Второй пропущенный гол, конечно, Гамзина.. Всё-таки, нет у него стабильности. Нет уверенности, что победим, когда он в воротах...Два сухих матча - еще не показатель...

    14.11.2025

  • nikvp

    А я заметил, что Нефтехимик выиграл.

    14.11.2025

  • diskmen

    Чем радует.Борьбой за 8 место со СКА и игрой на контратаках.Игра от обороны позорна для нашего клуба.Только ИЗУВЕР может радоваться такой игре.И правда ЛУЗЕРЫ.

    14.11.2025

  • knight templar

    Ну и? Мартина больше нет. Кто теперь виноват? Никитину пора собирать чемодан, надоело!

    14.11.2025

  • diskmen

    При равном матче Писец к ЦСКА подкрался незаметно.В этом сезоне Армейцы Чемпионы по поражению в конце.

    14.11.2025

  • ну я

    Немного невезения, многовато ошибок на выходных зоны. Играли лучше, но так бывает. Видео как тренер делает свою команду и игроки его понимают всё лучше. Для меня пока не вписывается Коваленко и слабоватбывший капитан... Но игра радует, а нам ещё прибавлять и прибавлять

    14.11.2025

  • AZ

    ЦСКА можно поздравить с очередным бездарным профукиванием концовки!)))

    14.11.2025

  • PetrovVV

    ЦСКА стабилен в своем лузерстве.

    14.11.2025

    «Северсталь» в гостях обыграла «Спартак»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Нефтехимик 27 15 12 31
    5 Автомобилист 27 14 13 31
    6 Трактор 27 13 14 31
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    15.11 13:30 Сибирь – Динамо М - : -
    15.11 17:00 Сочи – Шанхай Дрэгонс - : -
    15.11 17:00 Локомотив – Барыс - : -
    Все результаты / календарь

