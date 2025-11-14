«Нефтехимик» и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 14 ноября

«Нефтехимик» и ЦСКА встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 14 ноября. Матч пройдет на ледовой арене «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

14 ноября, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск) Нефтехимик ЦСКА

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Команда из Нижнекамска набрала 29 очков в 26 матчах и занимает шестое место в Восточной конференции. Армейцы с 26 очками в 25 играх располагаются на восьмой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/26 пройдет с 5 сентября по 20 марта.