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Сегодня, 21:15

«Нефтехимик» прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Нефтехимик» в овертайме обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Голами в составе клуба из Нижнекамска отметились Рафаэль Бикмуллин, Евгений Митякин, Егор Попов. Победный гол в овертайме на счету Кирилла Воробьева.

За московскую команду шайбы забросили Сергей Плотников, Прохор Полтапов, Владислав Каменев.

«Нефтехимик» прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА. Московская команда занимает второе место в турнирной таблице Запада с 37 очками в 24 играх.

Нижнекамский клуб находится на 11-й строчке на Востоке, набрав 19 очков в 24 матчах.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА (Москва) — 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Плотников — 8 (Киселевич, Слепышев), 9:16 — 0:1. Бикмуллин — 1 (Кашников, Шинкарук), 9:32 — 1:1. Полтапов — 4 (Юртайкин), 14:16 — 1:2. Митякин — 5 (Камара), 20:20 — 2:2. Каменев — 10 (Окулов), 20:45 — 2:3. Е.А. Попов — 2 (Галимов, Сидоров), 22:49 — 3:3. Воробьев — 2 (п.в.), 60:29 — 4:3.

Вратари: Озолин — Рейдеборн (60:17).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (9+10+13+1) — 38 (14+12+12+0).

Судьи: Васильев, Гашилов.

3 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК ЦСКА (Москва)
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