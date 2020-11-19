ЦСКА обыграл «Нефтехимик»

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:2.

На шайбы Андрея Чивилева и Павла Порядкина армейцы ответили точными бросками Александра Попова, Кирилла Максимова, Андрея Светлакова и Андрея Лактионова.

После этого матча ЦСКА с 45 очками занимает первое место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 16 очками — на 11-й строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Попов — 2 (Дальбек, Лайпсик), 13:35 — 0:1. Чивилев — 1 (Волгин, Буцаев), 14:17 — 1:1. Максимов — 1 (Киселевич), 21:50 — 1:2. Светлаков — 3 (Соркин, Коростелев), 26:45 — 1:3. Порядин — 5 (Кучерявенко, Брынцев), 47:10 — 2:3. Локтионов — 2 (Коростелев, Светлаков), 51:37 — 2:4.

Вратари: Иванников — Шарыченков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (7+10+5) — 39 (13+17+9).

Судьи: Кулаков, Хрибик.

19 ноября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена». 1185 зрителей.