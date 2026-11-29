«Нефтехимик» — «Барыс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
«Нефтехимик» и «Барыс» встретятся в матче ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 ноября. Игра пройдет на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске и начнется в 14.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Барыс» можно в матч-центре «СЭ».
Прямую трансляцию встречи покажет телеканал KHL Prime. Смотреть игру онлайн можно будет на платформе «Кинопоиск». В Казахстане матч также покажет телеканал Qazsport.
В предыдущем матче «Нефтехимик» на выезде победил «Сочи» в овертайме (5:4), а «Барыс» в Санкт-Петербурге обыграл СКА (7:4).
Нижнекамцы набрали 37 очков в 32 матчах и занимают третье место в Восточной конференции. Команда из Астаны с 33 очками после 31 игры располагается на седьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|31
|21
|10
|46
|2
|Авангард
|30
|19
|11
|40
|3
|Нефтехимик
|32
|16
|16
|37
|4
|Трактор
|32
|15
|17
|36
|5
|Амур
|30
|16
|14
|34
|6
|Автомобилист
|30
|15
|15
|34
|7
|Барыс
|31
|16
|15
|33
|8
|Салават Юлаев
|30
|15
|15
|33
|9
|Ак Барс
|33
|15
|18
|33
|10
|Сибирь
|32
|12
|20
|28
|11
|Адмирал
|29
|11
|18
|26
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|30
|22
|8
|46
|2
|Локомотив
|30
|22
|8
|45
|3
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|4
|Северсталь
|31
|18
|13
|38
|5
|Спартак
|32
|15
|17
|35
|6
|Динамо М
|31
|15
|16
|35
|7
|Динамо Мн
|31
|13
|18
|33
|8
|Шанхай Дрэгонс
|29
|14
|15
|31
|9
|СКА
|30
|14
|16
|30
|10
|Сочи
|31
|9
|22
|20
|11
|Лада
|31
|7
|24
|19
Результаты / календарь
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1.12
2.12
3.12
4.12
|29.11
|14:00
|СКА – Салават Юлаев
|- : -
|29.11
|14:00
|Нефтехимик – Барыс
|- : -
|29.11
|17:00
|Северсталь – Локомотив
|- : -
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