«Нефтехимик» — «Барыс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Нефтехимик» и «Барыс» встретятся в матче ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 29 ноября. Игра пройдет на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске и начнется в 14.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 14:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск) Нефтехимик Барыс

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Барыс» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал KHL Prime. Смотреть игру онлайн можно будет на платформе «Кинопоиск». В Казахстане матч также покажет телеканал Qazsport.

В предыдущем матче «Нефтехимик» на выезде победил «Сочи» в овертайме (5:4), а «Барыс» в Санкт-Петербурге обыграл СКА (7:4).

Нижнекамцы набрали 37 очков в 32 матчах и занимают третье место в Восточной конференции. Команда из Астаны с 33 очками после 31 игры располагается на седьмой строчке.