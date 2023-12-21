«Нефтехимик» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» победил «Барыс» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 38 очками в 41 матче, «Барыс» идет на последней, 12-й строчке с 31 очком в 42 играх.