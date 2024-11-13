«Нефтехимик» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Барыс» на выезде победил «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

Астанинцы прервали 3-матчевую серию поражений.

После 27 игр «Нефтехимик» занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 25 очков. «Барыс» — на 11-м месте после 25 матчей с 16 баллами.