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Сегодня, 17:45

«Нефтехимик» — «Барыс»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Нефтехимик» и «Барыс» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Нефтехимик» и «Барыс» проведут матч в Нижнекамске.
Фото ХК «Нефтехимик», Telegram

«Нефтехимик» и «Барыс» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 13 ноября. Матч пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске. Стартовое вбрасывание — 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Нефтехимик» — «Барыс» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу транслирует официальный сайт КХЛ, а в Казахстане — телеканал «Qazsport».

За ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Барыс» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

«Нефтехимик» в этом регулярном чемпионате набрал 24 очка в 26 матчах, у «Барыса» — 14 очков в 24 играх.

Матч «Нефтехимик» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Барыс
ХК Нефтехимик
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 23 4 48
2 Спартак 25 16 9 35
3 СКА 27 16 11 34
4 Северсталь 24 15 9 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 Торпедо 26 12 14 29
7 ЦСКА 23 11 12 29
8 Динамо Мн 24 13 11 27
9 Витязь 26 12 14 25
10 Сочи 24 9 15 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 25 17 8 37
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Сал. Юлаев 23 15 8 31
4 Ак Барс 22 14 8 29
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Нефтехимик 26 9 17 24
8 Сибирь 24 10 14 23
9 Лада 24 10 14 23
10 Авангард 23 9 14 20
11 Барыс 24 6 18 14
12 Амур 26 5 21 13
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13.11 15:30
Сибирь – СКА
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13.11 16:30
Авангард – Динамо М
 - : -
13.11 17:00
Металлург Мг – Трактор
 - : -
13.11 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
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Динамо Мн – Торпедо
 - : -
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