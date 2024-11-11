«Нефтехимик» — «Барыс»: смотреть матч КХЛ онлайн
«Нефтехимик» встретится с «Барысом» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 11 ноября. Игра будет проходить на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ», а в Казахстане также канал «Qazsport».
Основные события игры «Нефтехимик» — «Барыс» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
Ранее команды дважды встречались в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25. 4 сентября победу одержал «Нефтехимик» (2:1 ОТ), а 3 ноября — «Барыс» (2:1 Б).
В этом сезоне «Нефтехимик» набрал 22 очка в 25 матчах, «Барыс» — 14 очков в 23 играх.
В этой встрече нижнекамцы будут пытаться прервать свою пятиматчевую безвыигрышную серию.
Матч «Нефтехимик» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|4
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|2
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|СКА
|26
|15
|11
|32
|4
|Северсталь
|23
|15
|8
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|7
|Динамо Мн
|24
|13
|11
|27
|8
|Торпедо
|25
|11
|14
|27
|9
|Витязь
|25
|11
|14
|23
|10
|Сочи
|23
|9
|14
|20
|11
|Куньлунь РС
|25
|8
|17
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|25
|17
|8
|37
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Ак Барс
|22
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|8
|29
|4
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Лада
|23
|10
|13
|23
|8
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|23
|9
|14
|20
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|11.11
|12:00
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Амур – Трактор
|3 : 4
|11.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|3 : 4 Б
|11.11
|16:30
|
Авангард – СКА
|2 : 1
|11.11
|19:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|11.11
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -