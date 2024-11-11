Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

«Нефтехимик» — «Барыс»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Нефтехимик» встретится с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото ХК «Нефтехимик», соцсети

«Нефтехимик» встретится с «Барысом» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 11 ноября. Игра будет проходить на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ», а в Казахстане также канал «Qazsport».

Основные события игры «Нефтехимик» — «Барыс» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Ранее команды дважды встречались в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25. 4 сентября победу одержал «Нефтехимик» (2:1 ОТ), а 3 ноября — «Барыс» (2:1 Б).

В этом сезоне «Нефтехимик» набрал 22 очка в 25 матчах, «Барыс» — 14 очков в 23 играх.

В этой встрече нижнекамцы будут пытаться прервать свою пятиматчевую безвыигрышную серию.

Матч «Нефтехимик» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Нефтехимик
Читайте также
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
«Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России
Семь главных выводов по первому кругу РПЛ
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Биография Яромира Ягра: 37 сезонов и 13 команд великого чешского форварда
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Торпедо» — «Сочи»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Авангард» нанес СКА пятое поражение подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 22 4 46
2 Спартак 24 16 8 35
3 СКА 26 15 11 32
4 Северсталь 23 15 8 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 ЦСКА 23 11 12 29
7 Динамо Мн 24 13 11 27
8 Торпедо 25 11 14 27
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 23 9 14 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 25 17 8 37
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 22 14 8 29
4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Лада 23 10 13 23
8 Сибирь 23 10 13 22
9 Нефтехимик 25 8 17 22
10 Авангард 23 9 14 20
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 26 5 21 13
Результаты / календарь
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
11.11 12:00
Амур – Трактор
 3 : 4
11.11 12:30
Адмирал – Автомобилист
 3 : 4 Б
11.11 16:30
Авангард – СКА
 2 : 1
11.11 19:00
Торпедо – Сочи
 - : -
11.11 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости