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24 января, 19:26

«Нефтехимик» выиграл у «Барыса» и одержал седьмую победу подряд

Руслан Минаев

«Нефтехимик» дома победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев голы забили Лука Профака, Андрей Белозеров и Булат Шафигуллин. У гостей отличились Семен Симонов и Макс Уиллман.

«Нефтехимик» одержал седьмую победу подряд. Нижнекамская команда набрала 57 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции.

«Барыс» потерпел третье поражение подряд и с 39 очками — на десятой строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
24 января, 17:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск)
Нефтехимик
Барыс
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