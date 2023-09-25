«Нефтехимик» сыграет с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ 25 сентября

«Нефтехимик» сыграет с «Барысом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 сентября, в понедельник. Матч пройдет в ледовом дворце «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события «Нефтехимик» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ». Также матч будет доступен на официальном сайте КХЛ. За матчами регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисах Окко и Кинопоиск по платной подписке.

Жители Казахстана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Qazsport». Начало эфира — в 21.45 по местному времени.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

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