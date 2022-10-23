«Нефтехимик» дома обыграл «Барыс»

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«Нефтехимик» одержал победу над «Барысом» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе команды из Нижнекамска отличились Ансель Галимов, Максим Гончаров, Илья Хохлов и Павел Порядин.

У «Барыса» шайбы забросили Илья Петухов и Энтони Луис.

На данный момент «Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции (19 очков), клуб из Астаны — пятое (23 очка).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Галимов — 5 (Купцов), 1:39 — 1:0. Гончаров — 2, 23:00 — 2:0. Хохлов — 2 (Белозеров), 23:41 — 3:0. Петухов — 6 (Бекетаев, Гудачек), 34:39 — 3:1. Луис — 7 (Вей), 59:08 — 3:2. Порядин — 8 (п.в., Хохлов, Воробьев), 59:56 — 4:2.

Вратари: Судницин — Гудачек (59:22).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (14+11+9) — 34 (11+11+12).

Судьи: Наумов, Фатеев.

23 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.