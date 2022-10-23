«Нефтехимик» дома обыграл «Барыс»
«Нефтехимик» одержал победу над «Барысом» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.
В составе команды из Нижнекамска отличились Ансель Галимов, Максим Гончаров, Илья Хохлов и Павел Порядин.
У «Барыса» шайбы забросили Илья Петухов и Энтони Луис.
На данный момент «Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции (19 очков), клуб из Астаны — пятое (23 очка).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Галимов — 5 (Купцов), 1:39 — 1:0. Гончаров — 2, 23:00 — 2:0. Хохлов — 2 (Белозеров), 23:41 — 3:0. Петухов — 6 (Бекетаев, Гудачек), 34:39 — 3:1. Луис — 7 (Вей), 59:08 — 3:2. Порядин — 8 (п.в., Хохлов, Воробьев), 59:56 — 4:2.
Вратари: Судницин — Гудачек (59:22).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (14+11+9) — 34 (11+11+12).
Судьи: Наумов, Фатеев.
23 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|21
|19
|2
|39
|2
|Локомотив
|21
|13
|8
|29
|3
|ЦСКА
|20
|13
|7
|29
|4
|Динамо М
|21
|13
|8
|29
|5
|Торпедо
|21
|13
|8
|27
|6
|Спартак
|23
|11
|12
|27
|7
|Витязь
|22
|10
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|21
|9
|12
|22
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|23
|8
|15
|19
|11
|Сочи
|20
|3
|17
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|21
|14
|7
|31
|2
|Автомобилист
|22
|15
|7
|31
|3
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|29
|4
|Сибирь
|22
|11
|11
|24
|5
|Барыс
|22
|11
|11
|23
|6
|Ак Барс
|20
|9
|11
|22
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Нефтехимик
|21
|9
|12
|19
|9
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|18
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
|24.10
|17:00
|
Металлург – Ак Барс
|- : -
|24.10
|19:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
|24.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|24.10
|19:30
|
ЦСКА – Трактор
|- : -