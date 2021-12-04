«Барыс» в гостях одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Нур-Султана одолела соперника со счетом 4:2.

Отметим, что по ходу первого периода «Барыс» уступал со счетом 0:2.

«Барыс» с 32 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» идет 8-м (35 очков).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Голы: Купцов — 3 (Шафигуллин, Вихарев), 30:06 — 1:0. Порядин — 4 (бол., Хайруллин, Клок), 33:32 — 2:0. Старченко — 4 (бол., Михайлис, Алсинг), 39:26 — 2:1. Савицкий — 4 (мен.), 47:53 — 2:2. Валк — 11 (Лилья, Данияр), 52:08 — 2:3. Юрчо — 2 (Морроу), 59:59 — 2:4.

Вратари: Судницин (58:45) — Ортио.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (14+11+10) — 27 (6+9+12).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

4 декабря. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.