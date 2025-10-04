«Нефтехимик» и «Автомобилист» сыграют в чемпионате КХЛ 4 октября

«Нефтехимик» и «Автомобилист» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 4 октября. Начало игры в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске — в 14.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

4 октября, 14:00. Нефтехим-Арена Нефтехимик Автомобилист

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Нефтехимик» провел 11 игр, набрал 14 очков и занимал третье место место на «Востоке». У «Автомобилиста» — 11 игр, 13 очков и четвертая строчка в конференции.

