«Нефтехимик» и «Автомобилист» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 4 октября. Начало игры в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске — в 14.00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ.
Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Нефтехимик» — «Автомобилист» в матч-центре нашего сайта.
В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Нефтехимик» провел 11 игр, набрал 14 очков и занимал третье место место на «Востоке». У «Автомобилиста» — 11 игр, 13 очков и четвертая строчка в конференции.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
Результаты / календарь
