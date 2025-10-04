Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:30

«Нефтехимик» — «Автомобилист»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Нефтехимик» и «Автомобилист» сыграют в чемпионате КХЛ 4 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Нефтехимик», Telegram

«Нефтехимик» и «Автомобилист» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 4 октября. Начало игры в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске — в 14.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
4 октября, 14:00. Нефтехим-Арена
Нефтехимик
Автомобилист

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ.

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Нефтехимик» — «Автомобилист» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Нефтехимик» провел 11 игр, набрал 14 очков и занимал третье место место на «Востоке». У «Автомобилиста» — 11 игр, 13 очков и четвертая строчка в конференции.

Матч «Нефтехимик» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
Читайте также
В конце декабря часть пенсионеров получит январскую пенсию на 7,6% выше
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Эксперт сообщила о необходимости приема витамина D
Al Jazeera сообщил о влиянии давления США на остановку конфликта в Газе
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ливо сравнил российских и канадских болельщиков
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 11 9 2 18
2 Металлург Мг 11 8 3 18
3 Нефтехимик 11 7 4 14
4 Автомобилист 11 6 5 13
5 Трактор 11 5 6 13
6 Ак Барс 11 5 6 11
7 Барыс 11 5 6 11
8 Адмирал 10 4 6 10
9 Амур 10 3 7 8
10 Сибирь 10 4 6 8
11 Салават Юлаев 9 2 7 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 8 4 18
2 Торпедо НН 12 8 4 17
3 Динамо Мн 10 6 4 14
4 Спартак 11 5 6 13
5 Северсталь 11 6 5 12
6 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
7 СКА 11 5 6 12
8 ЦСКА 11 5 6 11
9 Динамо М 10 5 5 11
10 Сочи 10 4 6 9
11 Лада 11 2 9 5
Результаты / календарь
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
4.10 14:00
Нефтехимик – Автомобилист
 - : -
4.10 17:00
Шанхай Дрэгонс – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости