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Сегодня, 15:45

«Нефтехимик» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Булат Шафигуллин (ХК «Нефтехимик»).
Фото ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 26 октября. Игра пройдет в ледовом дворце «Нефтехим Арена» в Нижнекамске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Нефтехимик» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также смотреть игру можно на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Клуб из Нижнекамска набрал 21 очко и занимает 3-е место в Восточной конференции. Команда из Екатеринбурга с 22-мя баллами располагается на 2-й строчке на Востоке.

Матч «Нефтехимик» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
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10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 18 10 8 22
3 Нефтехимик 20 8 12 21
4 Металлург Мг 20 10 10 20
5 Ак Барс 16 10 6 20
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 18 8 10 19
9 Лада 19 7 12 17
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Нефтехимик – Автомобилист
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