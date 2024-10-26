«Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 26 октября. Игра пройдет в ледовом дворце «Нефтехим Арена» в Нижнекамске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Нефтехимик» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также смотреть игру можно на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Клуб из Нижнекамска набрал 21 очко и занимает 3-е место в Восточной конференции. Команда из Екатеринбурга с 22-мя баллами располагается на 2-й строчке на Востоке.

Матч «Нефтехимик» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс