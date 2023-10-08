Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:30

«Автомобилист» в овертайме обыграл «Нефтехимик»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Автомобилист» на выезде в овертайме победил «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

В основное время за клуб из Екатеринбурга забили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. У команды из Нижнекамск дубль оформил Андрей Белозеров.

В овертайме победу гостям принес гол Алексея Бывальцева.

«Автомобилист» набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на последнем, 12-м месте (9 очков). Команда проиграла третий матч подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Белозеров — 5 (бол.), 11:30 — 1:0. Да Коста — 3 (Голышев, Широков), 14:42 — 1:1. Мэйсек — 6 (бол., Да Коста, Голышев), 40:44 — 1:2. Белозеров — 6 (бол., Сетдиков, Клок), 55:19 — 2:2. Бывальцев — 4 (бол., Широков), 63:26 — 2:3.

Вратари: Долганов — Аликин.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 21 (2+8+11+0) — 36 (11+9+12+4).

Судьи: Бирин, Кочетов.

8 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3054 зрителя

ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
1
1
Читайте также
Зидан посетил матч «Реала» с «Осасуной»
Израильский футболист Асулин погиб в результате обстрела ХАМАС
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Салавата» Козлов: «Ребята в матче с «Металлургом» много забили, были агрессивными, лезли на ворота»

КХЛ: «Металлург» проиграл «Салавату», «Автомобилист» победил «Нефтехимик» и другие матчи 8 октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 11 6 25
2 Автомобилист 16 10 6 22
3 Ак Барс 15 10 5 21
4 Лада 17 8 9 20
5 Трактор 16 8 8 18
6 Сал. Юлаев 15 8 7 16
7 Сибирь 15 7 8 16
8 Авангард 14 7 7 16
9 Амур 14 5 9 14
10 Адмирал 14 5 9 12
11 Барыс 15 3 12 11
12 Нефтехимик 14 3 11 9
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 15 11 4 23
2 Локомотив 15 11 4 23
3 Сочи 15 10 5 20
4 Динамо М 15 10 5 20
5 Спартак 16 9 7 20
6 Динамо Мн 14 7 7 16
7 ЦСКА 15 7 8 15
8 Северсталь 14 7 7 15
9 СКА 14 7 7 14
10 Куньлунь РС 18 6 12 13
11 Витязь 15 4 11 9
Результаты / календарь
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
8.10 10:00
Адмирал – Ак Барс
 1 : 2
8.10 10:00
Амур – Лада
 4 : 2
8.10 15:00
Металлург Мг – Сал. Юлаев
 2 : 6
8.10 17:00
Нефтехимик – Автомобилист
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости