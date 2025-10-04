«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» и одержал третью победу подряд

«Автомобилист» на выезде победил «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2. Игра прошла на стадионе «Нефтехим-Арена».

За клуб из Екатеринбурга голы забили Степан Хрипунов, Роман Горбунов, Данил Романцев, Александр Шаров и Дмитрий Юдин. За «Нефтехимик» отличились Владислав Барулин и Никита Хоружев.

«Автомобилист» одержал третью победу подряд и с 15 очками поднялся на третье место в Восточной конференции. «Нефтехимик» (14 очков) располагается на 4-й строчке.